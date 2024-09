La vacanza “sociale”. Valgono una festa cinquant’anni a Chianale

Dall’intuizione di un parroco e di un albairatese appassionato di montagna cinquant’anni orsono nasceva un’esperienza di vacanza comunitaria. Da allora ogni estate un numeroso gruppo di albairatesi si reca in questa struttura a Chianale (località nel comune di Pontechianale che è l’ultimo paese della "provincia granda"), per un periodo di vacanza condivisa a prezzi contenuti. Una sorta di vacanza sociale che permette a molti di vivere giornate nel contesto di una zona dove la natura la fa da padrona, con le sue acque, le montagne e i boschi. E nei giorni scorsi questo significativo anniversario è stato festeggiato alla presenza delle autorità. In prima fila i sindaci dei due Comuni, il cuneense Andrea Allasina e il milanese Flavio Crivellin. Con loro anche il senatore Massimo Garavaglia. Pontechianale occupa la parte più alta della Valle Varaita ed è l’ultimo comune della valle che si incontra prima di sconfinare in Francia attraverso il valico Colle dell’Agnello. Come detto nei primi anni Settanta c’erano già degli albairatesi appassionati di montagna che salivano ai 1800 metri di Chianale, piccolo villaggio di cultura occitana dove il tempo sembra essersi fermato, per trascorrere una vacanza.

Un parroco dell’epoca propose agli albairatesi di prendersi cura di una ex caserma in disuso che il demanio gli aveva ceduto. L’idea venne apprezzata ad Albairate e ci fu il concorso di molti per organizzare i lavori necessari a convertire l’ex caserma in una struttura per le vacanze. Una sorta di grande rifugio dove chi lo raggiunge condivide assieme non solo le attività che vengono proposte ma anche gli spazi: c’è la grande sala dove vengono servite pranzi e cene, ci sono camerette e altre più grandi. "È un luogo ideale per una vacanza comunitaria dall’elevato valore sociale – ha commentato il sindaco Crivellin –. Peccato che a volte non si riescono a soddisfare tutte le richieste. Quest’anno eravamo in 85 Quello che mi sorprende è vedere qui in vacanza molti giovani, non credo sia così scontato pensare che accettino questa forma di vacanza".