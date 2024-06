La giunta di Zerboni. Due donne in squadra. Il vice è Salmoiraghi: "Scelta di competenze"

Il neo sindaco Marco Zerboni annuncia la sua Giunta. Il primo cittadino ha rivelato la composizione della sua squadra e ha annunciato la data del primo consiglio comunale, che si terrà mercoledì 26 alle 20.30. In questa occasione, gli assessori saranno ufficialmente presentati in sala consiliare in occasione del giuramento del sindaco. Vice sindaco sarà Paolo Salmoiraghi, che ha ottenuto 226 voti e si occuperà delle deleghe per Sport, Polizia locale, Personale, Mercato e Fiera cittadina.

Silvia Puricelli, che ha avuto 68 voti, sarà l’assessore ai Servizi sociali, Servizi cimiteriali e Istruzione. Noemi Marrone, che ha ricevuto 46 voti, avrà la responsabilità del Bilancio, Tributi e Partecipazione. Roberto Morlacchi, che ha ottenuto 96 voti, sarà responsabile dell’Edilizia privata, Urbanistica, Commercio e Sue. Il sindaco Zerboni terrà per sé le deleghe ai Lavori pubblici, Protezione Civile e Cultura. Zerboni ha sottolineato: "Le deleghe non sono state distribuite a caso, ma in base alle competenze. Come ho sempre detto in campagna elettorale, io sarò il conduttore della giunta, ma la forza sta nei singoli componenti di questa ottima e affiatata squadra che andrò a presentare in consiglio. Questa è una giunta pronta ad ascoltare il cittadino e a dare risposte concrete per il bene della comunità sanvittorese".

In consiglio comunale, tra le fila della maggioranza, siederanno Chiara Bossi, Mauro Meda, Marco Giavatto e Romina Shahini con 27 voti. La minoranza sarà composta da quattro consiglieri: l’ex sindaco Daniela Rossi e Dolores Nuzzo della lista CiviCamente, Daniela Colombo della lista Io Partecipo e Fabrizio Sberna della lista San Vittore SiCura.