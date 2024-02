La “Casa del giocattolo solidale” cerca una sede più spaziosa

I bisogni delle famiglie varesine crescono e gli spazi presso i locali de "La Casa del Giocattolo Solidale" non sono più sufficienti a rispondere alle richieste quotidiane. Ecco perché l’associazione varesina si è messa alla ricerca di una nuova sede più spaziosa di quella attuale, situata in via Merini. La realtà di volontariato costituisce un servizio importante per gli oltre 300 bambini di tutte le età a cui viene garantito il diritto di gioco, allo studio e allo sport. Grazie all’impegno di una cinquantina di volontari vengono proposte una serie di iniziative solidali e gratuite, come il doposcuola, la squadra di minibasket e di arrampicata sportiva, i pomeriggi dedicati all’arte e alla musica, la scuola di italiano per mamme, un campo estivo benefico e la vacanza in montagna. "Tutte attività che doniamo ai bambini più fragili del territorio, a noi segnalati principalmente da servizi sociali, case famiglie, comunità minori e Caritas territoriali", spiegano dall’associazione. Per accogliere al meglio i bambini ora La Casa del Giocattolo Solidale ha bisogno di uno spazio più grande, che superi i 100 metri quadrati e che si trovi non troppo distante dal centro di Varese. Per sostenere le spese necessarie l’associazione ha deciso di scrivere una lettera aperta alle attività imprenditoriali del territorio, chiedendo un aiuto economico per il progetto. L.C.