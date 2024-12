Incidenti monopattini: giovane ferito a Legnano, nuove regole in discussione

Le nuove regole per i conducenti di monopattini sono al centro della discussione in queste settimane, ma per il momento a fare notizia sono ancora gli incidenti che li coinvolgono.

Nel pomeriggio di venerdì, un ragazzo di sedici anni è caduto rovinosamente picchiando la testa mentre sul suo monopattino percorreva viale dello Stadio. L’incidente, che ha coinvolto solo lui, è accaduto intorno alle 17 nei pressi delle elementari e alcune persone che transitavano in zona hanno portato il primo soccorso.

I testimoni hanno poi chiamato il 112: sul posto, con il personale della polizia locale, è arrivato un equipaggio della Croce bianca e il 16enne, residente in città, è stato trasferito all’ospedale di Legnano in codice giallo.