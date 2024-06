Il sogno a occhi aperti. Magenta prepara la festa. La Serie D è a un passo

Una città intera sogna la serie D. Il Magenta vive davvero un sogno ad occhi aperti e domenica alle 16 ad Altavilla Vicentina, il paese dove vive Roberto Baggio, questo sogno di potrebbe concretizzare sul serio. Maurizio Salese è il direttore sportivo del Magenta. Un disse di esperienza che in passato ha condotto il Legnano ai playoff due volte, nel 2014 e nel 2019, e che ora ha l’opportunità di ottenere nuove soddisfazioni dopo il pareggio a reti inviolate dell’andata.

Il Magenta al Altavilla potrà qualificarsi con una vittoria o un pareggio, purché segni almeno un gol. Salese era arriva nel 2022 a Magenta insieme all’allenatore Alessandro Lorenzi. "Voglio innanzitutto fare i complimenti alla squadra e all’allenatore per il grande campionato disputato. Un grande merito va al mister e al gruppo, compresi quelli che hanno giocato meno. Non posso dimenticare gli sforzi e la passione della società, del nostro presidente Giovanni Cerri e di suo figlio Marco", ha dichiarato Salese. Salese ha poi descritto il programma del fine settimana: "Sabato inizierà la festa della società, già programmata da tempo. Ci alleneremo nel pomeriggio, ci uniremo alla festa e poi partiremo per il Veneto verso le 19.30. Domenica alle 16 inizierà la partita".

Riguardo al match di ritorno, Salese ha detto: "All’andata è stata una partita tesa, ci siamo studiati reciprocamente. Avevamo giocatori diffidati, cosa che ha influenzato la partita. Quasi sempre riusciamo a segnare, ma domenica non siamo riusciti a superare la loro difesa. Sono una squadra forte, hanno perso solo tre partite durante l’anno e hanno giocatori esperti. Mi aspetto una partita simile all’andata, dove non possiamo permetterci errori". Salese ha anche commentato le recenti voci di mercato riguardanti Jordan Pedrocchi, centrocampista del 1991: "Ho parlato con il ragazzo, è completamente concentrato sul playoff e non è interessato alle voci di mercato. Tifa Magenta e vuole vedere il Magenta in Serie D. Al momento, altre questioni non interessano a nessuno, men che meno a lui".