Il Rotary e le scuole di Legnano per far conoscere al meglio il Parco Alto Milanese

Due progetti nati da una forte, comune volontà: far conoscere al meglio il Parco Alto Milanese. Finanziati dal Rotary Parchi Alto Milanese (presieduto da Claudia Minesi), voluti dal Consiglio di amministrazione del Parco (Davide Turri, Flavio Castiglioni e Matteo Mascheroni) e realizzati coinvolgendo il Liceo artistico Candiani e il Liceo scientifico Tosi. Sono stati presentati martedì in conferenza stampa. Il primo è "la biblioteca verde": una decina di totem, che illustrano il polmone verde in modo piacevole e interattivo. Spiega il presidente del Pam, Davide Turri: "Attraverso questi totem il parco viene valorizzato in modo più organico. Gli studenti delle scuole hanno realizzato contenuti grafici e visuali su bacheche. Vi si trovano informazioni storico, culturali e ambientali". Gli allievi hanno partecipato a un contest, dal quale è uscita vincitrice Francesca dal Corso, del 5° anno dell’Artistico. Suoi i disegni che decorano le bacheche: il nocciolo, il cervo volante, la robinia. I contenuti multimediali sono stati curati dal Liceo Tosi. Tutti i panelli hanno un qr-code pensato dai liceali, per fruire di video e giochi. "Scegliere non è stato semplice - dice Andrea Pigni, presidente della Commissione Ambiente Rotary, presente insieme al consigliere Francesco Eucherio -. Questi ragazzi ci hanno sorpreso con la loro capacità e il loro estro". Il secondo progetto è "la stanza nel bosco", presentato così da Flavio Castiglioni: "Una ferita che si colma. Era un’area coinvolta da un evento temporalesco, ora è uno spazio didattico, realizzato in materiale ecofriendly. Potrà essere usato come aula, teatro, palestra, sala di lettura. Un anfiteatro, con 14 panche in legno naturale di larice e una pedana centrale, può accogliere una quarantina di persone". I progetti verranno inaugurati domani alle 16.S.V.