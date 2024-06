Furto di alcolici e del telefonino: "Persi i contatti"

Proprio adesso che le cose si stavano mettendo per il verso giunto, con il bilancio in attivo dopo il periodo Covid, la cooperativa La Tela ha subìto un furto nella notte fra sabato e domenica: "Alle 5.45, un losco individuo (chiamiamolo così...) si è introdotto nei nostri locali e ha portato via un po’ di roba, prevalentemente alcolici; speriamo che non abbia problemi di fegato! – scrive con ironia il presidente Giovanni Arzuffi (nella foto) sulla pagina fb dell’Osteria del buon essere –. Ma la cosa che ci crea più problemi è il fatto che ci ha sottratto il cellulare della Tela su cui avevamo memorizzato i numeri degli oltre 800 contatti cui mandavamo settimanalmente le news delle nostre attività e di cui (incautamente) non avevamo fatto il backup. Chiediamo, se potete e se siete interessati a ricevere le nostre news, di inviarci un messaggio whatsapp su questo numero: 3341187869 scrivendo nel testo: “Registrami“. Grazie a tutti (tranne al losco individuo)".

Il presidente del bene confiscato alla criminalità organizzata (e divenuto patrimonio del Comune) la prende con una certa filosofia: "Di certo non mi troverei in questo stato d’animo se si fosse trattato di un atto intimidatorio – dice al telefono –. Certo, subire un furto è sempre sgradevole. Sono stati sottratti una decina di alcolici e superalcolici, amari e vodka, anche di pregio, per un valore di circa 400 euro. Il vero danno è la perdita dei contatti, di amici e sostenitori". Quanto al furto, le telecamere hanno registrato tutto: "Il ladro è arrivato in bicicletta e si è introdotto forzando un’uscita di sicurezza e indossando un passamontagna. Abbiamo già provveduto a rinforzare la porta".

Silvia Vignati