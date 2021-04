Parabiago (Milano), 9 aprile 2021 - Un dramma della solitudine scoperto per caso dalla polizia locale. Un uomo di 55 anni è stato trovato morto ormai da giorni nella sua abitazione di via Turati 20 a Parabiago. D.V.A. classe 1966, è morto prima di Pasqua, a causa di un infarto, come poi accertato dal medico di base intervenuto in seguito.

"Siamo stati allertati da alcune persone che da prima di pasqua non riuscivano ad avere contatti - spiegano dal comando di polizia locale di Parabiago -. Abbiamo iniziato a cercare di reperire informazioni da parenti che si sono dimostrati latitanti e disinteressati, avendo ormai pochissimi rapporti tra loro, per capire se l'uomo fosse stato ricoverato per Covid o altro motivo. Non avendo trovando nessuna info e non riuscendo a contattare direttamente il soggetto alla fine abbiamo dovuto procedere a entrare in casa con l'ausilio dei vigili del fuoco e del 118". L'uomo era separato, con moglie e figlio attualmente in Spagna che adesso rientreranno a Parabiago per le formalità del caso.