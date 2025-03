Dalla musica classica al jazz, si balla al Concerto di primavera

Balliamo? L’invito arriva dal Corpo musicale Santa Cecilia. Oggi alle 21, al Teatro di via Dante, sarà protagonista del “Concerto di primavera”. "In occasione del 200° anniversario della nascita di Johann Strauss figlio, il cui nome è legato nell’immaginario collettivo soprattutto al valzer, proporremo un programma dedicato al ballo, un tema trasversale comune a molti generi musicali - afferma il presidente della banda cittadina, Massimo Dell’Acqua - Spazieremo dalla musica classica, al jazz e alla musica leggera, fino ad arrivare alla disco music. Vogliamo rievocare le atmosfere delle sale da ballo viennesi dell’Ottocento, ma anche quelle dei locali dove i nostri nonni ballavano al suono del juke box". A guidare la compagine musicale sarà il maestro Daniele Balleello: "Credo che con i brani proposti riusciremo ad accontentare gli ascoltatori di ogni età - commenta -. Ci sarà spazio per il valzer e il charleston, per la polka, i balli latino-americani. Eseguiremo la Danza ungherese di Brahms, Libertango di Astor Piazzolla, In the mood di Glenn Miller". S.V.