Corsia preferenziale. Telecamere accese anti accessi abusivi

Da ieri non ci sono più scuse: chi percorre senza autorizzazione la corsia dedicata principalmente ai bus di linea in largo Tosi, in pieno centro, sarà sanzionato come se avesse attraversato una ztl. Sono entrate in funzione le telecamere per il controllo dell’accesso al controviale, a pochi passi da Palazzo Malinverni, un sistema che permetterà di sanzionare automaticamente gli ingressi non autorizzati in un’area oggi disciplinata come “strada preferenziale“.

All’origine della decisione, ci sono i numerosi casi di violazioni relative alla circolazione e alla sosta nel controviale, che hanno causato problemi di movimentazione agli autobus. Il transito nel controviale è infatti riservato, oltre che ai mezzi di trasporto pubblico di linea, ai veicoli delle forze di polizia e del pubblico soccorso: ad altri mezzi è consentito l’accesso solo previa autorizzazione e registrazione della targa nel caso di veicoli al servizio di persone invalide, taxi e mezzi a noleggio con conducente, veicoli adibiti a pubblico servizio e pubblica utilità o di residenti, domiciliati e titolari di attività economiche.