Legnano (Milano), 13 marzo 2020 – Anagrafe chiusa questa mattina a palazzo Malinverni, sede del Comune di Legnano e il motivo è subito detto: anche tra il personale degli uffici del Comune è stato registrato ieri, proprio in questo settore, il primo contagio da coronavirus, obbligando così a una chiusura immediata di sportelli e uffici.

Non solo: la sanificazione degli ambienti già prevista in tutte le arre di palazzo Malinverni è stata anticipata proprio per questo specifico settore che, in questi giorni piuttosto agitati, sarebbe stato comunque aperto al pubblico. In giornata si attendono i provvedimenti che il commissario prefettizio Cristiana Cirelli vorrà prendere dopo quest’ultima novità. Al pomeriggio di ieri il numero di contagi da coronavirus ufficializzati dalla Regione Lombardia a Legnano era di 16 unità.