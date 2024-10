Legnano, due clandestini di 25 e 37 anni fermati dalla polizia nella zona delle Gallerie Cantoni

Legnano (Milano) – Un servizio mirato contro i topi d'appartamento e l'immigrazione clandestina è stato quello messo in atto fra venerdì e sabato dalle pattuglie del commissariato di polizia di Stato di via Girardelli, coordinate dal vice questore Ilenia Romano, in un'ottica di prevenzione dei reati e di controllo del territorio.

Due persone, risultate irregolari, sono state prima portate in commissariato e poi all'Ufficio immigrazione della Questura di Milano. Gli agenti della Polizia hanno pattugliato dalle sette di sera di venerdì 18 ottobre le aree commerciali e i quartieri maggiormente colpiti dai furti. Sul lungo fiume Olona, in prossimità delle Gallerie Cantoni, le Volanti hanno individuato due uomini di 25 e 37 anni - con diversi precedenti di polizia - che si muovevano con fare sospetto. All'esito degli accertamenti volti a risalire alla loro identità, i due sono risultati irregolari, oltre a essere già stati denunciati in passato per la violazione di pregressi provvedimenti di espulsione. Inoltre, a carico di uno di loro è emersa una nota di ricerca per un procedimento penale per furto pendente presso la Procura di Verbania.