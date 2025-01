Cinema e sale teatrali. Ecco i fondi comunali

Sale teatrali e cinematografiche: l’amministrazione comunale vuole sostenerle con quasi 60mila euro di contributi complessivi. "Il sostegno alle nostre sale teatrali e cinematografiche è un impegno cui non siamo mai venuti meno, poiché per noi è un investimento – sottolinea l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli – non solo nei preziosi spazi cittadini deputati allo spettacolo, ma anche per la vita culturale e quindi anche per la dimensione sociale e comunitaria della città e, nella maggior parte dei casi, dei quartieri in cui si trovano e per i quali rappresentano una indiscutibile ricchezza".

In totale sono stati assegnati 58.598,73 euro, e la ripartizione tra le sale si è basata sulla valutazione della rispondenza ai criteri fissati dalla giunta.