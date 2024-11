Canegrate, alloggi rimasti vuoti: Aler riprova ad assegnarli

Canegrate (Milano) – In un periodo in cui il caro casa pesa sempre di più sulle famiglie italiane, Aler Milano ha aperto un bando per l’assegnazione di 14 alloggi situati in via Bologna a Canegrate. Questi appartamenti, con affitti calmierati, sono destinati a nuclei familiari con un Isee compreso tra diecimila e sedicimila euro. Tuttavia non sono accessibili alle persone con disabilità. Tra i criteri di priorità, vengono favoriti i cittadini sotto sfratto esecutivo, le donne vittime di violenza e i residenti del comune di Canegrate, categorie particolarmente vulnerabili nell’attuale emergenza abitativa. Come ha spiegato l’assessore ai Servizi sociali, Franca Meraviglia, questi appartamenti appartenevano inizialmente al patrimonio destinato ai servizi sociali, ma Aler ha deciso di rimuoverli da questa destinazione. Gli alloggi, messi a bando anche lo scorso anno, avevano ricevuto scarsa attenzione, con solo due assegnazioni. «I requisiti e le limitazioni del bando sono rigidi – afferma Meraviglia – ma rappresentano comunque un’opportunità per chi si trova nelle graduatorie per un alloggio Aler, ma ha poche possibilità di ottenerlo a breve termine».

Un ulteriore ostacolo riguarda le condizioni degli appartamenti, che necessitano di interventi di ristrutturazione. Tuttavia Meraviglia rassicura che le famiglie interessate potranno ricevere supporto per affrontare i lavori, e gli investimenti fatti per il rinnovo degli spazi saranno scalati dal canone d’affitto. Si sta inoltre considerando un percorso di educazione finanziaria per aiutare gli inquilini a gestire l’impegno economico. Per facilitare le valutazioni e favorire la trasparenza, verrà organizzato un open day in cui le famiglie potranno visitare le abitazioni. Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma Web Bandi, accessibile sul sito di Aler Milano nella sezione Utilità e Servizi, Bandi, utilizzando Spid o Cie. Le candidature, aperte dalle 9 dell’11 novembre, si possono presentare fino alle ore 15 del 31 dicembre 2024.