Parabiago, blitz della Polizia locale: chiusa lavanderia abusiva, scattano le sanzioni

Parabiago (Milano), 21 novembre 2024 - Controlli a tappeto, irregolarità smascherate, e tolleranza zero contro chi opera fuori legge: la Polizia locale di Parabiago mette a segno un altro colpo nel cuore della città. N

ella giornata di ieri, un’operazione mirata ha portato alla scoperta di una lavanderia abusiva situata in pieno centro. L’attività, gestita da un uomo di circa 60 anni di nazionalità cinese, identificato con le iniziali X.G., operava senza le necessarie autorizzazioni previste dal Regolamento Regionale n. 5 del 1 febbraio 2018, requisito imprescindibile per l’esercizio della professione. Non appena accertata l’irregolarità, gli agenti hanno agito con fermezza: al titolare è stata inflitta una multa di 500 euro, e la lavanderia è stata chiusa con effetto immediato. L’Ufficio Comunale SUAP è stato allertato per completare gli adempimenti necessari.

L’operazione di ieri è solo l’ultimo capitolo di un programma di monitoraggio che punta a garantire un tessuto commerciale sano e rispettoso della legalità. La lotta alle irregolarità, infatti, è un tassello fondamentale per promuovere una convivenza civile basata su trasparenza e fiducia tra cittadini e istituzioni.