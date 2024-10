Benemerenze civiche. Ecco i nomi in lista per ricevere la Ciocchina

Una Ciocchina i riflettori sull’imprenditorialità con un pizzico di sport e tanta storia. Così si possono riassumere le nomine per le civiche benemerenze che saranno consegnate il prossimo 26 ottobre nella rinnovata Sala Vanelli. La Ciocchina premia i cittadini che hanno dato lustro alla città. "La scelta non è stata semplice – ha spiegato il primo cittadino Augusto Airoldi – ci sono sempre tante proposte e la nostra è una città molto ricca di talenti ma anche quest’anno la Giunta è partita dalle segnalazioni dei saronnesi e ha scelto 5 benemeriti". Tra i premiati l’associazione "Il Tramway" che "tante iniziative culturali ha proposto in città per valorizzare la storia e la cultura cittadina".

"Premiamo – ha continuato il sindaco - un’azienda che ha letteralmente portato Saronno e le sue eccellenze nel mondo". Ad essere premiata la storica Paleardi Autotrasporti ormai chiusa da decenni ma parte della storia saronnese. Per i 50anni di attività arriva il riconoscimento al Gruppo Amatori podismo. Quarto premiato Maximiliano Maiorino noto come il calzolaio di TikTok da 300 mila follower. C’è anche una Ciocchina alla memoria a Pietro Cattaneo, storico presidente dell’associazione commercianti e tra i fondatori Scuola e Mestieri Saronno.Sara Giudici