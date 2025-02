Alt al viavai dai boschi. Operazione a tappeto: scattano quattro denunce

I boschi intorno a Busto Garolfo restano teatro di un’intensa attività di spaccio, ma la risposta delle forze dell’ordine non si è fatta attendere. Continuano senza sosta i controlli per contrastare il fenomeno della droga nelle aree boschive, con la Polizia locale in prima linea. Oltre alle numerose violazioni al codice della strada accertate per il mancato rispetto dell’ordinanza di divieto di transito nelle zone boscate, le operazioni hanno portato alla denuncia di quattro persone, due delle quali trovate alla guida in stato di ebbrezza.

Non solo: un conducente è stato individuato con droga a bordo, mentre un altro ha tentato per ben due volte la fuga per sottrarsi ai controlli. Per ben due volte un automobilista, nel tentativo di eludere i controlli, è fuggito ad alta velocità. Identificato in entrambe le occasioni, è stato deferito all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e nei suoi confronti è stato richiesto alla Questura il foglio di via obbligatorio dal Comune di Busto Garolfo. Sempre nelle aree boschive limitrofe a via Furato, due automobilisti sono stati sorpresi al volante con tassi alcolemici impressionanti: rispettivamente 6.5 e 4.5 volte oltre il limite massimo consentito. Per entrambi è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria con conseguente ritiro della patente e sospensione.

In un caso, essendo il veicolo di proprietà del conducente, si è proceduto anche al sequestro del mezzo. Un altro individuo è stato denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti, mentre un uomo sorpreso alla guida di un camper con patente sospesa ha visto scattare la revoca del documento da parte della Prefettura e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Inoltre, un conducente è stato trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente: la droga è stata sequestrata e l’uomo segnalato alla Prefettura come consumatore. L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine per contrastare la criminalità legata agli stupefacenti nei boschi di Busto Garolfo, con l’obiettivo di restituire sicurezza alla cittadinanza e ripristinare la legalità in un’area sempre più contesa tra spacciatori e controlli serrati.

Identica battaglia in corso nel Varesotto, ieri carabinieri e volontari hanno smantellato un bivacco di spacciatori nei boschi di Comerio.

Christian Sormani