Al mercatino per un viaggio tra i sapori

Oggi il borgo di Morimondo, già abitualmente meta turistica fuoriporta privilegiata per tutti i milanesi, ospiterà anche il Mercatino Enogastronomico della Certosa, un appuntamento ormai divenuto imperdibile per tutti gli amanti delle specialità locali e dei prodotti di qualità. A partire dalle 10 di questa mattina, la Corte dei Cistercensi accoglierà diverse bancarelle ricche di prodotti DOP e IGT. Sulle bancarelle, come di consueto, a fare la parte del leone saranno i prodotti del territorio. Tra i prodotti "di riferimento" spiccano le Offelle, i salumi classici e d’oca, una selezione pregiata di formaggi e vini dell’Oltrepò, farina, frutta a Km 0, cosmetici naturali e miele.

Un’occasione ideale, dunque, per coniugare luoghi che conservano ancora oggi un fascino straordinario con la gastronomia. Morimondo, centro che si trova a breve distanza da Milano, può vantare la qualifica di Borgo slow e la bandiera arancione del circuito Borghi più belli d’Italia: a costituire il primo elemento di attrazione è certamente il complesso abbaziale, al centro di numerose iniziative. Sempre nella giornata di oggi, ad esempio, dalle 15 alle 16, con ingresso da piazza Municipio e con una quota di partecipazione di 3,50 euro, è prevista l’apertura speciale del "Chiostro e Orto delle erbe officinali". La visita inizierà dal chiostro, cuore spirituale dell’abbazia, luogo di silenzio e contemplazione, e da qui proseguirà nell’Hortus simplicium, l’orto didattico che tramanda la tradizione erboristica medievale del monaci cistercensi. Un operatore didattico guiderà i visitatori nel riconoscimento delle piante officinali, illustrandone le proprietà e gli usi tradizionali in un contesto di armonia tra natura e spiritualità.

P.G.