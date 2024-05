Abbiategrasso, bimbo di sette mesi muore in culla

Una tragedia che lascia senza parole quella avvenuta ad Abbiategrasso. Erano le 10.30 circa quando via Omboni, quartiere residenziale poco distante dal centro della città, è stato scossa dall’arrivo di numerosi mezzi di soccorso. Prima l’ambulanza della Ata di Zelo, poi l’automedica da Vigevano e perfino l’elisoccorso. Un bimbo di soli sette mesi ha avuto una gravissima crisi respiratoria e all’arrivo dei soccorsi era in arresto cardiocircolatorio. Le manovre rianimatorie sono cominciate immediatamente. Dopo le operazioni dell’equipe medica sul posto il bimbo è stato trasferito, nella massima urgenza, al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta. Ma non c’è stato nulla da fare. Ai medici non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso. Un malore improvviso sarebbe la causa di tutto. Cosa sia accaduto saranno le indagini medico legali a chiarirlo. Non è dato sapere se il piccolo fosse affetto da qualche patologia, cosa che magari era sconosciuta agli stessi genitori. Non si esclude che verrà sottoposto ad esame autoptico per chiarire le cause del decesso. Per ora c’è solo il dramma di una vita spezzata a pochi mesi dalla nascita. Increduli i vicini di casa. Impossibile pensare a una morte così assurda, tanto più nella tranquillità della propria abitazione.

Un caso che ricorda da vicino quanto avvenne ad Arconate a gennaio di quest’anno, dove una bimba di nove anni era stata colta da un malore improvviso nella propria casa mentre si apprestava ad andare a scuola. Era stata soccorsa dall’eliambulanza e trasferita, in gravissime condizioni, all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove è morta. La bimba di Arconate solo una settimana prima del dramma era stata operata di adenoidi all’ospedale di Magenta. E sono tuttora in corso gli accertamenti per chiarire se vi fosse una relazione tra l’intervento prima e il decesso.