Abbiategrasso (Milano), 2 agosto 2020 - Rissa nella notte , in via Podgora, ad Abbiategrasso: tre persone sono rimaste ferite, nessuna in maniera particolarmente grave. Si tratta di un uomo di 40 anni, con lesioni da taglio, ferite alla testa e al collo, un ragazzo di 25 colpito al collo e all'addome e un altro uomo sempre con lesioni da taglio al volto e alla spalla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118.

© Riproduzione riservata