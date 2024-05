A Parabiago tornano in scena le magnifiche fioriture delle azalee bonsai

Parabiago (Milano) – Dall’11 al 19 maggio si apre a Parabiago la mostra-vendita di Azalee, in collaborazione con la Satsuki Bonsai Association di Kanuma, Giappone. Ancora una volta le magnifiche fioriture delle azalee bonsai saranno protagoniste nella città della calzatura all’interno degli spazi Crespi Bonsai in occasione del 13° Satsuki Bonsai festival. Il mondo del bonsai si tinge di sgargianti colori in una vivace mostra, a cui si aggiungeranno i tanti appuntamenti in programma per scoprire il mondo dei bonsai. L’arte del bonsai sarà affiancata, in questa occasione, a quella del tè con il Chakai, un rito che unisce all’arte dell’infusione del tè momenti di riflessione e discussione, per un’esperienza immersiva nel mondo degli alberi e della natura attraverso la via del tè. Questa nuova edizione che si svolgerà dall’11 al 19 maggio proporrà come sempre un’ampia mostra di Azalee bonsai dal grande fascino, realizzate dai maestri della rinomata Satsuki Bonsai Association di Kanuma. Ch.S.