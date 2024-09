Legnano indietro nel tempo, dalla Battaglia del 1176 alla vita di oggi in una mostra fotografica

Legnano – Con dame e cavalieri a passeggio per le strade, “Il Passato torna in Legnano”. Al Palazzo Leone da Perego, una mostra del Gruppo Fotografico Famiglia Legnanese porta indietro nel tempo. Quasi 850 anni separano i protagonisti della Battaglia di Legnano del 1176 dalla Legnano moderna, ma grazie alla magia della fotografia, dame e cavalieri medievali possono convivere negli stessi scatti con scenari contemporanei, suscitando sorpresa e divertimento.

È ciò che offre la mostra, frutto della collaborazione tra il Comune di Legnano e il Circolo Fotografico della Famiglia Legnanese, che verrà inaugurata sabato 7 settembre alle 17 nelle sale di Palazzo Leone da Perego. “In un anno in cui stiamo celebrando la storia, questa mostra crea un affascinante legame tra personaggi del passato e la vita quotidiana del XXI secolo”, spiega l’assessore alla Cultura Guido Bragato.

"Rievoca i tempi della Battaglia di Legnano, protagonisti del Palio, e li riporta nel nostro presente, evidenziando come siano ancora vivi nella nostra immaginazione. È significativo che questa esposizione, fatta di scatti "impossibili", sia realizzata proprio dal Circolo Fotografico della Famiglia Legnanese, che da anni cattura con abilità i momenti salienti del corteo storico e della corsa ippica del Palio”.

L’iniziativa nasce con l’intento di celebrare Legnano nel centenario del suo titolo di Città, fondendo la storia della Battaglia, che ha reso la città celebre, con la contemporaneità. Il Circolo Fotografico ha invitato i figuranti delle otto contrade a posare in abiti medievali nel contesto della vita quotidiana del 2024, creando una serie di immagini che uniscono epoche distanti. Nella prima sala della mostra sarà proiettato un filmato e esposte circa venti fotografie che mostrano il backstage della realizzazione degli scatti. Nella seconda sala, ventuno fotografie racconteranno una storia articolata in tre capitoli.

Nel primo, dame e cavalieri escono festosamente dal Castello, scattano foto ricordo, brindano e si preparano ad affrontare il loro viaggio nel futuro. Gli armigeri fanno il loro ingresso in città, mentre la corte li segue comodamente a bordo dei mezzi pubblici. Nel secondo capitolo, gli uomini d’arme si immergono nella vita cittadina, frequentando bische e scoprendo il rito moderno dell’aperitivo, mentre cortigiani e dame si meravigliano di fronte ai mezzi di trasporto attuali, come biciclette, automobili e moto, immaginando cavalcate sfrenate. Nel terzo e ultimo capitolo, le donne di corte passeggiano per la città dopo aver fatto shopping e provato i nuovi mezzi di locomozione. Dopo aver esplorato il mondo moderno, decidono di tornare al castello, dove trovano ristoro e contemplano con serenità il contrasto tra le loro origini e il nuovo mondo che hanno visitato. La mostra sarà aperta al pubblico l’8, il 14 e il 15 settembre, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00, con ingresso libero.