Latinfiexpo prolunga l’estate: altre 3 serate, chiusura sabato 14 settembre

Rescaldina (Milano) – Forte del grande successo ottenuto nel corso dell’estate, Latinfiexpo allunga di una settimana e chiuderà sabato 14 settembre.

Una bella notizia per tutti gli aficionados che in queste settimane si sono dati appuntamento nell’area commerciale di Rescaldina, nuova location della manifestazione in questo 2024 di ripartenza post Covid.

Latinfiexpo dà quindi appuntamento con musica, danze, cibo, drink e divertimento per altre 3 serate: martedì 10, venerdì 13 e sabato 14 settembre con la chiusura.