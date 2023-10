Halloween arriva nella mensa di San Vittore Olona: ecco il menu per il 31 ottobre

Halloween arriva a scuola. Quando la magia incontra la passione per la buona cucina, nasce un pranzo che fa brillare gli occhi dei bambini e li fa sorridere di gusto. Quest'anno, nella mensa scolastica del comune di San Vittore Olona, la festa delle streghe non sarà solo fatta di maschere e dolcetti, ma anche di piatti deliziosi e dai nomi fantasiosi.

Grazie alla collaborazione con Dussmann Service, l'azienda che ogni giorno si prende cura della refezione, le mense scolastiche si trasformeranno in veri e propri ristoranti a tema, pronti a deliziare i palati dei più piccoli con un menù speciale dedicato alla festa più spaventosa dell'anno e realizzato a partire da ingredienti stagionali, pasti bilanciati e appetibilità delle preparazioni.

L'obiettivo? Trasformare il pranzo in un momento di gioia, condivisione e scoperta, dove ogni piatto diventa un gioco e una storia da raccontare. Perché Halloween non è solo spavento, ma anche amicizia e buon cibo. Gli alunni che si siederanno a tavola, scopriranno piatti dai nomi avventurosi dove ogni boccone racconta una storia e ogni sapore è un piccolo incantesimo.

Agli alunni di San Vittore Olona il 31 ottobre, giorno di Halloween, verranno servite tre portate: si inizierà con denti gialli di vampiro (gnocchi di zucca olio e parmigiano), per proseguire con alette di pollo al forno, rinominate per l’occasione “alette di pipistrello croccanti”, e una julienne di carote, o meglio “ossicini croccanti”. Immancabile il dolcetto: una gelatina di mummia, nome scelto per un più semplice budino al creme caramel. In occasione della festa, verranno regalate anche delle matite come gadget.