Un concerto natalizio per il restauro della Chiesa di Sant'Ambrogio a Legnano

Legnano (Milano), 29 novembre 2023 - La Fondazione Palio di Legnano, in collaborazione con Confcommercio Legnano e con il sostegno della scuola di Musica Nicolò Paganini, in occasione delle prossime festività natalizie organizza un concerto benefico a sostegno del restauro conservativo della Chiesa di S. Ambrogio. L’evento si terrà domenica 17 dicembre alle 21.15 in Piazza San Magno a Legnano nel contesto della Basilica Romana Minore.

Le offerte raccolte saranno devolute a sostegno dell’intervento di restauro della chiesa di Sant’Ambrogio, già oggetto di importanti interventi sostenuti dalla Fondazione Gatta Trincheri di Milano, presieduta dal past Gran Maestro Norberto Albertalli e su iniziativa del past Cavaliere Riccardo Ciapparelli. “Questa serata vuole testimoniare il costante impegno di Fondazione Palio, non solo per una sempre più affinata organizzazione della manifestazione del maggio legnanese, ma anche in favore della cultura e del consolidamento della storia del Palio e dei beni architettonici storici ad esso correlati”.

Dichiara il vicepresidente Luca Roveda: “La chiesa di S. Ambrogio è una delle più antiche chiese di contrada ma soprattutto ha rappresentato la prima sede del collegio dei Capitani, una delle colonne della nostra amata manifestazione. Ci è parso doveroso accogliere l’invito di Monsignor Angelo Cairati in favore di un’iniziativa così meritoria, cercando, come sempre facciamo, di creare una rete territoriale che sia attiva 365 giorni l’anno per favorire la crescita ed il consolidamento del nostro Palio”. Soddisfazione anche da Confcommercio nelle parole del suo presidente Paolo Ferrè: “Confcommercio è un’associazione che sente costitutivamente l’impegno a promuovere il territorio coinvolgendo quanto più possibile la rete dei suoi iscritti che sono una parte significativa dell’ossatura sociale ed economica della città. Come segnale ancora più concreto del nostro agire, Confcommercio ed i negozianti hanno stabilito di acquisire 100 ingressi da omaggiare ai propri clienti più affezionati.”

Grande impegno da parte della scuola di musica Nicolò Paganini: “Quando ci è stato richiesto di partecipare operativamente alla serata mettendo in campo la nostra storica competenza nell’organizzazione di eventi culturali di matrice musicale – ne abbiamo organizzati più di mille in questi anni di attività – ci siamo sentiti subito in dovere di metterci a disposizione” dichiara Fabio Poretti. “La nostra scuola ha accettato con il consueto spirito di servizio che la permea fin dalle sue origini. Siamo certi che sarà una bellissima serata e confidiamo che si possano raccogliere fondi utili a promuovere la bellezza a Legnano”.