Abbiategrasso, in mostra i gatti più belli del mondo: 13 felini della categoria "World Champion" e venti diverse razze

Abbiategrasso (Milano), 29 settembre 2023 - I gatti più belli del mondo ad Abbiategrasso. Domani, sabato 30 settembre, e domenica 1 ottobre, appuntamento con l’evento WCF Coral Jubilee Show Italy. Manifestazione che si tiene ogni cinque anni con caratteristiche uniche e rappresenta una sorta di “Giochi Olimpici” dei gatti. Tra le organizzatrici c'è Elisa Malagoli presidente del Scic. "Si tratta di una prima assoluta ad Abbiategrasso - racconta -. Ci è piaciuto il posto (l'Auditorium, ndr) e non vediamo l’ora di presentare i gatti più belli dal mondo a chi vorrà partecipare all’evento”.

Una manifestazione ricca di campioni del mondo, quella di Abbiategrasso. "Sì, sono previsti in gara tredici gatti della categoria "World Champion". Diversi sono di proprietà di espositori italiani. Parliamo di una manifestazione che fa gola a tantissimi espositori, infatti, arrivano da tutto il mondo". Il concorso sarà anche un'occasione per ammirare da vicino ben venti razze feline. "Ci saranno anche i cosiddetti gatti nudi, ovvero gli Sphynx. Un concorso in cui verrà dato spazio a tanti fattori, non solo alla bellezza. Ad esempio, molto importante è anche il carattere in questo tipo di eventi.

C’è anche la categoria ‘cucciolata’ aperta ad intere famiglie di gatti: papà, mamma e cuccioli". E per la prima volta in Italia si potrà vedere quella che è quasi una rarità, il micio di razza Transylvania. Dieci i giudici che esamineranno i pelosi concorrenti. Ma come mai questo tipo di evento sta prendendo così piede? "Ci sono svariati motivi. Avere un gatto campione del mondo per un espositore è motivo di grande orgoglio e anche, a livello di pedigree, comporta notevoli vantaggi. Di fondo, c’è un grande amore per i propri amici felini".AS