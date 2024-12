Solidarietà natalizia: Afigi dona speranza concreta alle famiglie in difficoltà

Corbetta (Milano), 16 dicembre 2024 – Come ogni anno, la tradizione si rinnova con un gesto di solidarietà: l'AFIGI di Corbetta (Amici Fiamme Gialle per la Solidarietà) ha consegnato 150 pacchi alimentari destinati a sostenere le famiglie più fragili del territorio, un’iniziativa carica di significato e speranza per il periodo natalizio. Alla presenza del Sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, e del parroco don Giuseppe Galbusera, i pacchi solidali sono stati affidati alla Caritas e ai Servizi Sociali del territorio, con l’obiettivo di raggiungere chi più ne ha bisogno in questo periodo di festa.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla generosità di diverse realtà locali, tra cui Farm Srl e l’Azienda Agricola Tenuta Dossi, oltre al prezioso supporto della Pro Loco, dei Lions di Corbetta e di tanti soci, amici e colleghi. Una rete di solidarietà che, con l’unione delle forze, dimostra ancora una volta come sia possibile fare la differenza.