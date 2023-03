Fa la pipì in campo, espulso a Piacenza un calciatore del Lecco

L'attaccante Christian Bunino (dal sito del Lecco calcio)

Lecco – Clamoroso e per certi versi inspiegabile episodio in campo a Piacenza, davanti a 1.500 spettatori, nella partita del campionato di serie C contro il Lecco. Nella ripresa l’arbitro decreta l’espulsione da bordocampo dell’attaccante Christian Bunino, perchè sorpreso mentre faceva pipì in campo. L'arbitro Simone Gallipò di Firenze ha sventolato senza esitazione il cartellino rosso sotto il naso dell'attaccante lecchese.

Laconico il commento del ct ospite: «Sì, un peccato quell’espulsione. Ma ha fatto la pipì in campo – ha detto sorridendo amaro, nel dopo gara il suo allenatore Luciano Foschi -. Non so perché l’abbia fatto, evidentemente non conosceva il regolamento. Io ho protestato con l’arbitro, ma neanche tanto. La regola c’è, è proibito».

Per la cronaca, la partita finisce 0-0 e per il Lecco è il terzo confronto consecutivo senza reti. Quarta partita di fila senza riuscire ad andare in gol per il Lecco di Foschi che, col terzo pareggio in fila, dice praticamente addio ad ogni possibilità di vincere il torneo di Serie C.

E se i pareggi casalinghi contro il Pordenone e, soprattutto, con la FeralpiSalò erano due risultati positivi, quello di ieri a Piacenza, contro il fanalino di coda, è un pari che non può soddisfare nessuno.