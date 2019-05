Lecco, 27 maggio 2019 - Dopo l'Europee, alle 14 è iniziato lo spoglio per le elezioni comunali: la metà dei Comuni italiani si è recata alle urne per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale. La percentuale di Comuni in Lombardia è salita addirittura al 66%: sono infatti coinvolti 995 Comuni su 1.507, di cui 961 sotto i 15 mila abitanti e appena 34 sopra i 15 mila abitanti. Tra questi, però, tre capoluoghi di provincia: Bergamo, Cremona e Pavia. Gli elettori di 51 comuni della provincia di Lecco, dove abitano 166mila residenti, su 88 paesi totali al voto oggi per scegliere i nuovi sindaci e i nuovi consiglieri comunali in concomitanza con le elezioni europee. Gli aventi diritto a recarsi alle urne per le amministrative sono complessivamente 134.740, di cui 68.262 femmine e 66.478 maschi, mentre le sezioni elettorali in cui votare sono in tutto 162. Per la fascia tricolore sono in corsa complessivamente 100 candidati sindaci, di cui 15 candidate.

AFFLUENZA - Alle 12 l'affluenza per le elezioni Comunali in provincia di Lecco è del 24,1%, mentre per le Europee è del 22,1%. Alle 19 percentuale dei votanti alle comunali è del 57, 69%. Alle europee del 52, 05%. Il dato defintivivo delle 23 parla di un'affluenza del 70, 90% per le comunali. Per le europee hanno votato il 66, 76% degli aventi diritto.

ECCO I 51 COMUNI IN PROVINCIA DI LECCO

ABBADIA LARIANA - Ad Abbadia Lariana, ci saranno elezioni bulgare, con un solo candidato. Perché le elezioni siano valide occorre tuttavia che si rechino ai seggi almeno più della metà degli elettori. Ad Abbadia il candidato è Roberto Azzoni.

AIRUNO - Nel Meratese, oltre che a Merate, si vota ad Airuno dove si sfidano l'uscente Adele Gatti di Airuno – Aizzurro Progetto Comune e Alessandro Milano di Cambiamento Airuno-Aizzurro.

ANNONE DI BRIANZA - Nell'Oggionese, oltre che a Oggiono, sono chiamati al voto gli elettori di Annone Brianza con Federica Bartesaghi di Annone nel cuore e l'uscente Patrizio Sidoti di Impegno Solidarietà Futuro.

BARZAGO - Si vota a Barzago con Mirko Ceroli de Il Paese – Barzago e Emanuele Silvio Mauri di Barzago Viva.

BARZIO - Si vota a Barzio con la sfida tra Giovanni Battaia Arrigoni di Barzio nel Cuore e Andrea Ferrari di Nuova Barzio.

BOSISIO PARINI - Nell'Oggionese, sono chiamati al voto gli elettori di Bosisio Parini con Giagomo Gilardi di Bosisio Viva, Cinzia Paris con Bosisio nel Cuore e Andrea Colombo di Progettiamo Insieme Bosisio.

BULCIAGO - A Bulciago, ci saranno elezioni bulgare, con un solo candidato. Perché le elezioni siano valide occorre tuttavia che si rechino ai seggi almeno più della metà degli elettori. A Bulciago, il candidato è l'uscente Luca Cattaneo.

CARENNO - Nella zona della Valle San Martino di vota a Carenno con Giuseppe Brini di Carenno Ideale e Luca Pigazzini di Progetto Carenno;

CASARGO - Si vota a Casargo dove ci sono in lizza due Pasquini per un caso di cognonimia, cioè Antonio Pasquini di Valore Casargo e Giovanni Pasquini della Lega di di Uniti per Casargo.

CASATENOVO - Si vota a Casatenovo con l'uscente Filippo Galbiati di Persone e idee per Casatenovo, Marco Pellegrini con Più Casatenovo e Christian Perego del Movimento 5 Stelle.

CASSAGO BRIANZA - Si vota a Cassago Brianza con Rosaura Fumagalli di Insieme Cassago, Sergio Tiziano Pini di Progetto Cassago Democratica e Roberta Marabese con Cassago ideale.

CASSINA VALSASSINA - A Cassina Valsassina ci saranno elezioni bulgare, con un solo candidato. Perché le elezioni siano valide occorre tuttavia che si rechino ai seggi almeno più della metà degli elettori. A Cassina il candidato è Roberto Combi.

CASTELLO DI BRIANZA - Nell'Oggionese, sono chiamati al voto gli elettori di Castello Brianza con Luigi De Capitani di Salvini Premier – Luigina DeCapitani sindaco e Aldo Riva di Uniti per Castello.

CIVATE - A Civate, ci saranno elezioni bulgare, con un solo candidato. Perché le elezioni siano valide occorre tuttavia che si rechino ai seggi almeno più della metà degli elettori. A Civate il candidato è Angelo Isella.

COLLE BRIANZA - Nell'Oggionese, oltre che a Oggiono, sono chiamati al voto gli elettori di Colle Brianza con Tiziana Galbusera di Insieme per Colle – Noi per Voi e Aldo Dal Lago di Riorganizziamo Colle.

CORTENOVA - A Cortenova ci saranno elezioni bulgare, con un solo candidato. Perché le elezioni siano valide occorre tuttavia che si rechino ai seggi almeno più della metà degli elettori. A Cortenova il candidato è Sergio Galperti.

COSTA MASNAGA - A Costa Masnaga ci saranno elezioni bulgare, con un solo candidato. Perché le elezioni siano valide occorre tuttavia che si rechino ai seggi almeno più della metà degli elettori. A Costa Masnaga il candidato è Sabina Panzeri.

Cremella - Ad Abbadia Lariana, Bulciago, Cassina Valsassina, Civate, Costa Masnaga, Cremella, Cortenova, Moggio, Parlasco, Primaluna, Rogeno, Sirone, Suello e Vendrogno ci saranno elezioni bulgare, con un solo candidato. Si tratta di 14 comuni sui 51 al voto, cioè quasi il 15%. Perché le elezioni siano valide occorre tuttavia che si rechino ai seggi almeno più della metà degli elettori. Ad Abbadia il candidato è Roberto Azzoni, a Bulciago l'uscente Luca Cattaneo, a Cassina Roberto Combi, a Civate Angelo Isella, a Costa Masnaga Sabina Panzeri, a Cremella Ave Pirovano, a Cortenova Sergio Galperti, a Moggio Andrea Corti, a Parlasco Renato Busi, a Primaluna Mauro Artusi, Matteo Redaelli a Rogeno, Emanuele De Capitani a Sirone, Giacomo Angelo Valsecchi a Suello e a Vendrogno Leonardo Poppo Enicanti.

DERVIO - Nella zona del Lario e Alto Lario, oltre ad Abbadia, Parlasco e Vendrogno, si vota a Dervio con l'uscente Davide Vassena di Insieme per Dervio e Stefano Cassinelli di Dervio Viva.

DOLZAGO - Nell'Oggionese, sono chiamati al voto gli elettori di Dolzago con una sfida a tre tra Adelio Isella di Allenza Civica, Paolo Lanfranchi di Impegno Comune e Luigi Aglioni di Uniti per il Cambiamento.

DORIO - Nella zona del Lario e Alto Lario, oltre ad Abbadia, Parlasco e Vendrogno, si vota a Dorio con Gianpietro Tengattibi di Continuare Insieme Dorio e Massimo Vergani di Dorio Viviamolo.

ERVE - Nella zona della Valle San Martino di vota a Erve con Daniele Barzaghi di Erve Ideale e Gian Carlo Valsecchi di Progetto Erve.

GALBIATE - Nell'area dell'hinterland di Lecco si vota poi anche a Galbiate dove si sfidano Piergiovanni Montanelli di Agenda Galbiate che ha riunito i consiglieri della maggioranza e della minoranza uscente e il pentastellato Giovanni La Colla.

GARBAGNATE MONASTERO - Nell'Oggionese, sono chiamati al voto gli elettori di Garbagnate Monastero con Mauro Colombo di Tradizione e Futuro e Sergio Ravasi di Nuove Direzioni.

IMBERSAGO - Nel Meratese, oltre che a Merate, si vota a Imbersago con Fabio Vergani di Insieme per Imbersago, Giacomo Zamperini di Imbersago per Tutti e Rosana Mauro di Imbersago in più.

INTROBIO - Si vota a Introbio con Adriano Airoldi di Val Biandino e Lino Artusi di Insieme per Introbio.

LIERNA - Nella zona del Lario e Alto Lario, oltre ad Abbadia, Parlasco e Vendrogno, si vota a Lierna con Corrado Rumi di Obiettivo in Comune, Silvano Stefanoni di Noi per Lierna e Marco Mauri di Vivere Lierna.

LOMAGNA - Nel Meratese, si vota a Lomagna con Cristiana Maria Citterio di Impegno civico per Lomagna e Mauro Sala con Uniti per Lomagna.

MALGRATE - A Malgrate è quindi corsa a quattro tra l'ex presidente della Provincia e sindaco uscente di centrosinistra Flavio Polano di Malgrate per Tutti, Roberto Mulgargia di Malgrate Più, Ugo Baglivo di Malgrate Futura e Michele Peccati di Obiettivo Persona.

MARGNO - Si vota a Margno con Marco Cariboni di Margno lista indipendente e Giuseppe Malugani di Insieme Uniti per Margno.

MERATE - La realtà più importante è Merate, seconda città della provincia con i suoi quasi 15mila abitanti e 12mila elettori, seconda solo al capoluogo e considerata la capitale della Brianza lecchese. Sono in tre in lizza per la fascia tricolore: sono Aldo Castelli, ex assessore all'Urbanistica e vicesindaco a capo della lista civica unitaria di centrosinistra senza simboli di partito Cambia Merate, l'ex assessore leghista ai Lavori pubblici Massimo Panzeri della compagine della Lega e del centrodestra “Più prospettiva” e Pierluigi Bonfanti del Movimento 5 Stelle.

MOGGIO - A Moggio, ci saranno elezioni bulgare, con un solo candidato. Perché le elezioni siano valide occorre tuttavia che si rechino ai seggi almeno più della metà degli elettori. A Moggio il candidato sindaco Andrea Corti.

MOLTENO - Nell'Oggionese, sono chiamati al voto gli elettori di Molteno con Giuseppe Chiarella di Vivi Molteno e Giuseppina Corti di Progetto per Molteno.

MONTE MARENZO - Nella zona della Valle San Martino di vota a Monte Marenzo con Paola Colombo di Per una Comunità Solidale e Pier Anselmo Previtali di Monte Marenzo Ideale.

MONTICELLO BRIANZA - Si vota a Monticello Brianza con una sfida tutta rosa tra Ausilia Fumagalli di Vivere Monticello e Alessandra Hofmann di Rinnoviamo Monticello.

OGGIONO - C'è molta attesa pure per il responso di Oggiono, il cui sindaco uscente è il deputato del Carroccio Paolo Roberto Ferrari. Gli esponenti della maggioranza consiliare si sono divisi. Le camice verdi con il parlamentare di casa sostengono Ferdinando Ceresa che corre con il simbolo della Lega, mente Lamberto Lietti di Per Oggiono rappresenta raggruppa i militanti di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Per il centrosinistra corre invece Chiara Narciso di Insieme per Oggiono.

OSNAGO - Nel Meratese, si vita a Osnago con l'uscente Paolo Brivio di Progetto Osnago e Marco Riva di Orgoglio Osnago.

PADERNO D'ADDA - Nel Meratese, oltre che a Paderno d'Adda con Giampaolo Torchio di Vivere la Piazza e Carlo Zucchi di Paderno Cambia.

PAGNONA - Si vota a Pagnona con Maria Cristina Coppa di Civica Insieme e Martino Colombo di Per Pagnona.

PARLASCO - A Parlasco, ci saranno elezioni bulgare, con un solo candidato. Perché le elezioni siano valide occorre tuttavia che si rechino ai seggi almeno più della metà degli elettori. A Parlasco il candidato sindaco è Renato Busi.

PASTURO - A Pasturo la sfida è tra Marinello Manzoni di Baj-Pas e Pierluigi Artana di Competenza e Rinnovamento.

PRIMALUNA - A Primaluna, ci saranno elezioni bulgare, con un solo candidato. Perché le elezioni siano valide occorre tuttavia che si rechino ai seggi almeno più della metà degli elettori. A Primaluna il candidato sindaco è Mauro Artusi.

ROGENO - A Rogeno, ci saranno elezioni bulgare, con un solo candidato. Perché le elezioni siano valide occorre tuttavia che si rechino ai seggi almeno più della metà degli elettori. A Rogeno il candidato sindaco è Matteo Redaelli​.

SIRONE - A Sirone, ci saranno elezioni bulgare, con un solo candidato. Perché le elezioni siano valide occorre tuttavia che si rechino ai seggi almeno più della metà degli elettori. A Sirone, il candidato sindaco è Emanuele De Capitani.

SUELLO - A Suello ci saranno elezioni bulgare, con un solo candidato. Perché le elezioni siano valide occorre tuttavia che si rechino ai seggi almeno più della metà degli elettori. A Suello il candidato sindaco è Giacomo Angelo Valsecchi.

TACENO - Si vota a Taceno con Rosanna Pomi di Ancora Insieme per Taceno e Alberto Nogara di Per Taceno.

VALGREGHENTINO - A Valgreghentino i candidati sono Matteo Colombo di Rinnovamento e Partecipazione e Anna Clara Bassani di Progetto Futuro.

VALMADRERA - Occhi puntati pure su Valmadrera, non solo perché è la quinta realtà della provincia per dimensione con i suoi 12mila abitanti, ma soprattutto per il ritorno in campo di Antonio Rusconi, assessore uscente ed ex vicesindaco, oltre che ex deputato ed ex senatore, che guida la lista civica di centrosinistra Progetto Valmadrera. Lo sfidano Alessandro Leidi della Lega e Guido Villa della civica Ascolto Valmadrera. Valmadrera è considerata la roccaforte del Pd, dopo esserlo stata della Dc, e quindi il risultato assume particolare valenza politica, anche per la presenza sul territorio del contestato termovalorizzatore di Silea, la municipalizzata della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

VENDROGNO - A Vendrogno ci saranno elezioni bulgare, con un solo candidato. Perché le elezioni siano valide occorre tuttavia che si rechino ai seggi almeno più della metà degli elettori. A Vendrogno il candidato sindaco è Leonardo Poppo Enicanti.

VERCURAGO - Nella zona della Valle San Martino di vota a Vercurago con Paolo Lozza di Insieme per Vercurago e Carlo Malugani di Vercurago Ideale.

VERDERIO - Nel Meratese, si vota a Verderio con Marco Benedetti di Cambia Verderio, Robertino Manega di Siamo Verderio e Giancarmine Alfano di Impegno e Amore per Verderio.