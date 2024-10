Olginate, il maratoneta Roberto Crippa conclude la Lecco-Pisa in 85 ore

Olginate, 14 ottobre 2024 - Roberto Crippa, l’ultramaratoneta di Olginate di 58 anni, ha vinto la sua sfida personale correndo per 340,5 chilometri da Lecco a Pisa nella "Tower2Tower", ovvero dal "Matitone" di San Nicolò a Lecco alla famosa torre pendente. In piazza del Duomo è sbucato alle 22,20 di domenica 13 ottobre, concludendo la sua performance in 85 ore 16 minuti e 46 secondi dopo aver percorso il tragitto, con un dislivello complessivo di 2.308 metri. “Bellissimo ma durissimo – ha detto -. Ma ora sono qui e sono felice di avercela fatta, anche se non sono mancate le difficoltà”. Crippa è partito giovedì 10 ottobre sotto la pioggia battente dalla Canottieri Lecco. Affrontando tre notti insonni, un ponticello spazzato via dalla piena di un fiume a Santa Margherita di Fidenza, i saliscendi dopo aver raggiunto la vetta della Cisa a 1.041 metri, l’interminabile pianura della Versilia e naturalmente il percorso allungato di 20 chilometri. “Sono molto soddisfatto di tempi e prestazione – ha aggiunto -. Vorrei solo ringraziare tutti coloro che hanno vissuto insieme a me questa incredibile avventura: famiglia, team e amici. Il minimo che potessi fare era non mollare mai e correre fino alla fine”. Dopo la Lecco-Genova e la Lecco-Venezia, ora nel curriculum di Roberto Crippa c’è anche la Lecco-Pisa.