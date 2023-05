Moto Guzzi, la V100 Mandello fa impennare il fatturato: 2023 anno record

Mandello Del Lario (Lecco) – L’Aquila di Mandello del Lario impenna nelle vendite e nel fatturato. Il primo trimestre del 2023 è stato il migliore di sempre in assoluto nella secolare storia di Moto Guzzi, che nel 2021 ha tagliato il traguardo dei primi 100 anni.

“Moto Guzzi ha registrato il migliore primo trimestre di sempre, con volumi in crescita di oltre il 30% e ricavi superiori del 55%", rivela Roberto Colaninno, presidente e ad del Gruppo Piaggio, di cui dal 2004 fa parte anche la casa motociclistica sul lago di Como, che è la seconda più antica d’Italia.

A dare gas a manetta è soprattutto il nuovo modello. "Volumi in crescita e ricavi sono spinti anche dalla nuova Moto Guzzi V100 Mandello”, conferma il patron del colosso di Pontedera, che ieri ha presentato i dati della trimestrale. La V100 Mandello, dedicata proprio al centenario dell’Aquila del Lario, dagli esperti del settore è stata eletta come la moto migliore del 2022.

Oltre all’ultimo “pulcino” nato per celebrare il secolo di storia, continuano però a girare la manetta dell’acceleratore pure la gamma V7 e la tutto-terreno V85 TT. La V7 Naked tra gennaio e marzo, in pieno inverno, quando il mercato delle due ruote solitamente rallenta, è stata la sesta moto più venduta in Italia: ne sono stati venduti 664 esemplari, senza contare quelli immatricolati all’estero, in Europa soprattutto e poi in Nord America. La V85 TT da enduro invece ha chiuso il trimestre in ventesima piazza con 366 nuovi “pezzi” che ora sfrecciano sulle strade di tutto il Belpaese.

Nel 2022 la Guzzi V7 è stata la quinta moto in assoluto più amata dai centauri italiani, con 2.536 esemplari venduti; mentre la Guzzi V85 TT ha concluso l’annata al 16esimo posto.

Complessivamente l’anno scorso nello stabilimento dal caratteristico cancello rosso, mecca di tutti i guzzisti, sono state prodotte 20mila moto. Attualmente risulta difficile sfornarne di più. In estate, nei mesi successivi al più tardi, dovrebbero tuttavia cominciare i lavori di ampliamento della fabbrica di Mandello, portando la capacità produttiva fino a 40mila esemplari all’anno.

Con l’Aquila di Mandello vola in alto comunque tutto il Gruppo Piaggio. “Abbiamo archiviato un nuovo trimestre record con i migliori risultati di sempre, il sesto consecutivo in crescita – spiega sempre Roberto Colaninno – Il fatturato, in aumento del 20%, ha superato i 500 milioni di euro, l’Ebitda si è attestato a 81 milioni, con un’incidenza sui ricavi del 14,8%, e l’utile netto è quasi raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, portandosi a 24,1 milioni di euro". Piaggio nei primi tre mesi 2023 ha venduto nel mondo 154.900 veicoli, in crescita del 9,2%.