Moto Guzzi, un 2022 a tutta velocità. Ricavi e nuove assunzioni: le cifre dell'Aquila

Mandello del Lario (Lecco) - L’Aquila di Mandello del Lario vola in alto come non mai. Lo annuncia Roberto Colaninno, presidente e ad del gruppo Piaggio, a cui dal 2004 appartiene il marchio motociclistico fondato nel 1921. "Moto Guzzi ha registrato volumi record e ricavi in crescita di oltre il 15%, i più alti di sempre, spinti dalla tutto-terreno V85TT, dalla nuova Moto Guzzi V100 Mandello, e dalla gamma V7", spiega il patron della casa di Pontedera illustrando il progetto di bilancio del 2022 a tutti i soci e agli investitori. "Il nostro gruppo ha chiuso l’esercizio 2022 con i risultati migliori di sempre, stabilendo nuovi record per tutti gli indicatori, tra cui il fatturato superiore ai 2 miliardi di euro (il valore più alto mai registrato, in aumento del 25,1% rispetto al 2021, ndr ) e l’utile netto a 84,9 milioni di euro, in crescita del 41,4%", sottolinea.

I modelli più apprezzati

La Guzzi V7 l’anno scorso è stata la quinta moto in assoluto più amata dai centauri italiani, con 2.536 esemplari venduti, dietro alla Trk 502 Benelli, la R 1250 GS Bmw, alla Teneré 700 della Yamaha e all’Rkf 125 Keeway. Nella top trenta delle due ruote è entrata pure la enduro Guzzi V85TT, in 16esima piazza, con 1.585 esemplari venduti. Complessivamente nel 2022 in Italia sono state vendute 126.571 moto, il 6,35% in più del 2021: significa che almeno una moto ogni trenta è stata proprio una delle Guzzi, progettate e costruite dal primo all’ultimo pezzo nello storico stabilimento dall’inconfondibile cancello rosso in riva al lago di Como, dove da 102 anni nasce e spiccano il volo verso le strade di tutto il mondo ogni Aquila di Mandello.

Obiettivo espansione

È solo l’inizio: oltre alla classifica nazionale, l’obiettivo è quello di risalire le graduatorie europee e internazionali, specialmente nel mercato d’oltreoceano a stelle e strisce. "In Nord America siamo impegnati a consolidare la nostra presenza anche sul segmento moto attraverso i brand Moto Guzzi e Aprilia", confermano da Piaggio, di cui l’anno scorso sono stati venduti 625.000 veicoli in tutto il mondo, il 16,7% di quelli venduti l’anno prima. "Il quadro geopolitico e macroeconomico è stato e rimane complesso, ma affrontiamo il 2023 con fiducia e ottimismo, e proseguiremo il nostro importante percorso di crescita già delineato confermando gli investimenti previsti – prosegue l’ad Roberto Colaninno -. Il focus costante su innovazione e sicurezza rende i nostri marchi tra i più rappresentativi del made in Italy e attrattivi a livello mondiale, in termini di performance, sicurezza attiva e passiva e sostenibilità ambientale". In questo 2023 dovrebbe concretizzarsi anche il progetto dell’ampliamento della fabbrica di Mandello del Lario, da cui usciranno fino a 40mila esemplari e in cui lavoreranno più di 200 dipendenti rispetto ai 150 attuali, più un centinaio di stagionali.