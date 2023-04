Volontari portano in salvo i rospi

Nonostante tutte le premure e le attenzioni non si trasformeranno mai in principi azzurri. Ai volontari che ogni anno li aiutano ad attraversare la provinciale per Bellagio avanti e indietro affinchè possano riprodursi però non importa, perché per loro sono più importanti di qualsiasi rampollo reale. I rospi bufo bufo sono infatti un indicatore ambientale e contribuiscono al mantenimento dell’equilibrio dell’ecosistema perché mangiano gli insetti, anche quelli nocivi per l’agricoltura. È cominciata ufficialmente la nuova campagna per salvare i rospi del Moregallo a Mandello, che stanno affrontando la più grande migrazione di massa di tutta la Lombardia per raggiungere il lago di Como, accoppiarsi, deporre le uova in acqua e poi tornare nei boschi e nelle zone umide a monte che sono il loro habitat naturale. Per evitare che vengano falciati dagli automobilisti in transito sulla Lariana che devono attraversare per raggiungere il lago e poi tornare indietro, i volontari di Legambiente, Wwf, Lac e Kayak club Ck 190, posizionano reti che li blocchino, poi, armati di guanti, li raccolgono e li mettono nei secchi per accompagnarli dall’altra parte della strada sani e salvi, sia all’andata sia al ritorno. Quando anni fa hanno cominciato, i rospi del Moregallo erano quasi estinti; ora, a seconda delle annate, sono quasi 20mila, la più grande popolazione di tutta la regione. D.D.S.