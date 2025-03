Voleva rubare un carro funebre

Era pronto a rubare un carro funebre, anzi a rubarne tre. Per questo un insospettabile ragazzo di 23 anni di Lomagna è stato fermato. La scorsa notte, insieme a due complici, un poco meno sprovveduti di lui, ha tentato un colpo in un’agenzia funebre di Desio. I tre hanno rubato una cinquantina di marche da bollo da 16 euro l’una e poi le chiavi di tre carri funebri, con cui erano pronti a scappare. È però scattato l’allarme e sul posto si sono precipitati a sirene spiegate i carabinieri del Radiomobile di Desio, di pattuglia di pronto intervento. I due amici del 23enne di Lomagna sono riusciti a scappare, lui invece no e i carabinieri lo hanno fermato. È stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, perché ha provato a ribellarsi ai militari e divincolarsi per fuggire. L’arresto è stato convalidato, ma, in attesa del processo, è tornato a piede libero, perché non era mai finito prima in guai simili in quanto incensurato. D.D.S.