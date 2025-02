Visite guidate oggi e domani

Una macchina del tempo su cui tutti possono salire. A guidarla l’archeologia funzionaria della Soprintendenza responsabile per la provincia di Lecco, Alice Maria Sbriglio, e gli altri archeologi che la affiancano: oggi e domani accompagneranno i visitatori alla scoperta del tempo preistorico e dello scavo delle meraviglie sulla Rocca di Vercurago. Le visite guidate, gratuite, sono alle 11, alle 12, alle 14 e alle 15. Il punto di ritrovo è al pianoro ai piedi della Rocca, proprio sotto i ruderi del castello dell’Innominato. Per ulteriori informazioni: www.santuariosangirolamo.org/avvisi. È il regalo degli archeologi della Soprintendenza per la festa di San Gerolamo Emiliani, nell’anniversario della sua morte, avvenuta l’8 febbraio 1547 quando aveva 61 anni. Ed è anche un modo per ringraziare i Somaschi, i religiosi proprietari della Rocca e di tutta l’area, che hanno consentito gratuitamente gli scavi.