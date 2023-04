Violenze sessuali su figlia e figliastre. Rinviato a giudizio

Era stato arrestato nel maggio 2020 con l’accusa di avere violentato per anni la figlia, sin da quando era bambina, e le due figliastre, di 18 e 20 anni, avute dalla compagna in un precedente matrimonio. Si parla di un 41enne di Passirano, che affronterà il processo con rito abbreviato il prossimo 7 giugno. Ieri in udienza preliminare le tre ragazze, che oggi hanno 19, 21 e 23 anni, si sono costituite parte civile. In aula a sostenere l’accusa c’era il pm Alessio Bernardi. La più piccola, peraltro sofferente di qualche disagio mentale, figlia naturale dell’uomo, fece emergere la vicenda nel 2020 quando aveva 16 anni durante un colloquio con una psicologa. Il genitore approfittando della sua fragilità l’avrebbe costretta a rapporti completi sin dal 2016. Un trattamento non risparmiato nemmeno alle sorellastre. Ora sono in cura in comunità. Le violenze sarebbero state perpetrate all’insaputa della madre. B.Ras.