Villa Monastero cresce. È la più amata del Lario

Villa Monastero è la più amata del Lago di Como. L’hanno scorso hanno varcato i suoi cancelli per visitarla e camminare tra i vialetti del suo splendido giardino botanico più di 365mila turisti. Un record assoluto, ancora più significativo tenendo conto che a gennaio e febbraio Villa Monastero è stata chiusa per lavori di riqualificazione e restauro: significano 36mila visitatori al mese, più di 1.200 al giorni.

Villa Monastero piace soprattutto agli stranieri, che sono stati il 75% dei visitatori: americani degli Stati Uniti, britannici, francesi, spagnoli specialmente, ma anche dalla Isole Comore, Isole Cayman, Trinidad e Tobago, Filippine.

Villa Monastero è stata scelta anche come location per 55 matrimoni, 79 proposte di matrimonio e 354 tra servizi fotografici, shooting di moda, riprese. A scegliere Villa Monastero come luogo per coronare una promessa d’amore sono stati sposi o promessi sposi australiani, canadesi, cinesi, arabi degli Emirati arabi, estoni, francesi. E poi da Gibilterra, India, Indonesia, Israele, Kosovo, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera.