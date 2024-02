Via libera alla passerella sul fiume Oglio: lavoro in primavera

Dopo anni di attesa diventa concreta una speranza , vedere “riunite“ le sponde del fiume Oglio, dando la possibilità a bergamaschi e bresciani sia di una mobilità dolce fra due province contigue, facilmente raggiungibili superando il fiume, sia di un ulteriore collegamento cicloviario fra i due comuni direttamente interessati, Calcio in territorio di Bergamo e Urago in ambito di Brescia. Il via libera alla costruzione della passerella - che produrrà risvolti positivi anche al turismo - è venuto dall’ok del Parco dell’Oglio, sia per i motivi già indicati sia per rendere le due località più vicine e più sicure.

Il cantiere partirà in primavera e il costo dei lavori sarà di circa un milione di euro, salito rispetto alla progettazione iniziale del 2021. Il presidente del Parco, Luigi Ferrari, nell’annunciare il prossimo affidamento dei lavori attraverso la stazione appaltante, avverte che "l’infrastruttura correrà in parallelo ad ovest del ponte pedonale lungo il quale si snoda la strada".

Già prevista dal Pgt, la passerella ciclopedonale sarà lunga 57 metri e, oltre a diventare strumento di mobilità dolce, si inserirà nello sviluppo sostenibile del territorio. Sarà sostenuta da fondazioni in calcestruzzo armato con il supporto di coppie di pali, impalcato struttura portante e un parapetto in acciaio, con speciale pavimentazione. Un’opera essenziale per quest’area della Bassa bergamasco-bresciana.

Amanzio Possenti