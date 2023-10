Vessazioni alla vicina di casa e percosse al suo cane. Stalker finisce a processo

Continue vessazioni alla vicina di casa, hanno portato a processo Loris Della Pona, 51 anni di Vercana, accusato di stalking. I fatti per i quali è stato denunciato, risalgono allo scorso anno, quando si sarebbe ripetutamente accanito contro la donna e, in alcuna occasioni, anche contro il suo cane, percosso con un guinzaglio fino a essere ferito. Tra le contestazioni del lunghissimo capo di imputazione, compaiono ripetuti insulti, diffamazioni e denigrazioni che l’imputato aveva pubblicato sulla sua pagina di Facebook, anche con il nome e cognome della donna, insulti ripetuti anche di persona, affiancandola in auto. Della Pona è anche accusato di lesioni e di violenza privata.