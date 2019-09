Varenna, 13 settembre 2019 - Dopo quasi un anno di calvario per automobilisti e camionisti la Sp 72 a Fiumelatte di Varenna è stata riaperta completamente al traffico in entrambi i sensi di marcia. Ieri in mattinata è stato infatti rimosso il semaforo che regolava il transito della strozzatura con l’istituzione del senso unico alternato all’altezza del tratto dove nel novembre 2018 ha ceduto un terrapieno, dove era in corso di realizzazione una scala e dove già nel 2017 si erano verificati smottamenti. «L’area interessata dal dissesto riguardava principalmente un’area privata – spiega il sindaco Mauro Manzoni –. Per eseguire l’intervento di ripristino e mezza in sicurezza abbiamo dovuto attendere che ci arrivassero le risorse economiche necessarie da Regione Lombardia». Una volta arrivati gli ultimi stanziamenti dal Pirellone i lavori sono stati svolti e terminati nel giro di un’estate.

© Riproduzione riservata