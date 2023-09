Vandali in azione prendono di mira dieci auto in sosta

Raid vandalico a Celadina. Nella notte tra martedì e mercoledì i soliti ignoti hanno sfondato o danneggiato i vetri di una decina di auto posteggiate nel parcheggio del “Daste Bistrò“, tra le vie Daste e Spalenga e Zambetti, in zona Borgo Palazzo. Sembra proprio che si sia trattato di un puro atto di vandalismo perché dalle auto non è stato rubato niente. Il raid non ha risparmiato nessuna delle vetture in sosta nel piazzale. Ai malcapitati non è rimasto altro da fare che recarsi nella vicina caserma dei carabinieri per denunciare l’accaduto. Nella zona sono presenti alcune telecamere della videosorveglianza comunale che potrebbero aver ripreso gli autori in azione, immagini che potranno tornare utili per le indagini per risalire alla loro identità.