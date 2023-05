Dispersi in Valsassina, padre e figlio trovati dopo notte di ricerche: si erano accampati senza avvisare nessuno

Lecco, 15 maggio 2023 – Stanno bene i due turisti inglesi, padre e figlio, le cui ricerche erano in corso da ieri sera nella zona del Pizzo dei Tre Signori - rifugio Grassi, al confine tra la Valsassina (Lecco) e la Val Brembana (Bergamo). Il mancato rientro dei due stranieri, dopo un'escursione in montagna e l'interruzione dei contatti telefonici, aveva fatto scattare l'allarme nella serata di ieri.

Le squadre delle locali stazioni del Cnsas-Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, XIX delegazione Lariana e VI Orobica, sono state attivate intorno alle 21.30 e hanno proseguito le ricerche per tuta la notte in modo congiunto. Venti i tenici impegnati, dieci per la Lariana e dieci per la Orobica. Per rintracciare i due turisti è intervenuto anche l'elisoccorso di Areu, decollato dalla base di Caiolo (Sondrio), per la ricognizione aerea.

Poco dopo le 8 di stamattina, poi, i due sono riusciti ad entrare in comunicazione con i familiari, rassicurandoli sulle loro condizioni. Pare che padre e figlio avessero deciso di trascorrere una notte accampati in tenda, senza però avvertire nessuno delle loro intenzioni. L'intervento dei soccorritori è quindi finito con il rientro delle squadre.