Valmadrera (Lecco), 5 giugno 2019 – Ildellaha incontrato idelladi, in presidio permanente da giorni dopo l'annuncio chee verranno probabilmente licenziati. “I capi delle multinazionali fanno e disfano come pare a loro senza alcun problema – denuncia la sindacalista delle tute blu -. Bisogna intervenire subito: questi lavoratori hanno diritto ad avere gli ammortizzatori sociali, non possono rimanere senza reddito”. La leader della Fiom ha dato appuntamento a lunedì al Pirellone, dove si affronterà la vertenza dei lavoratori della società valmadrerese, ma anche allo sciopero nazionale dei metalmeccanici proclamato per venerdì prossimo. Lunedì, prima di Francesca Re David, anche, segretario generale della Fim Cisl ha incontrato i dipendenti della Husqvarna.