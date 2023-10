VALMADRERA Sede vigili del fuoco Ritoccato il progetto

La casa dei vigili del fuoco volontari di Valmadrera sarà ancora più funzionale. Sindaco e assessori hanno approvato un aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo distaccamento del 115. A chiedere le modifiche sono stati i vertici dei vigili del fuoco: piccole migliorie, su un’organizzazione migliore degli spazi e l’allestimento di un luogo appositamente dedicato e attrezzato per il lavaggio dei veicoli di soccorso in dotazione. Per realizzare la caserma si stima occorrano 2 milioni e mezzo. Nei rendering si prevedono sostanzialmente tre corpi di fabbrica rettangolari adiacenti, oltre a un piazzale di manovra e alle pertinenze per i parcheggi. Negli edifici troveranno posto l’autorimessa, la centrale operativa con uffici, spogliatoi e magazzino, infine la sede degli Amici dei pompieri di Valmadrera. D.D.S.