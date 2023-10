Urtato da un’automobile alla guida di un monopattino. Gravissime ferite al volto per un uomo di 54 anni

È ricoverato in terapia intensiva al Sant’Anna, con gravissime ferite al volto, l’uomo di 54 anni urtato da un’auto giovedì alle 19.15. Alla guida di un monopattino, stava percorrendo via Nino Bixio, quando sarebbe stato colpito da un’auto che gli è passata a fianco, e che gli ha fatto perdere l’equilibrio. Nella caduta, è finito a terra con il volto rivolto verso l’asfalto, rimediando gravissimi traumi facciali. Il conducente del veicolo ha subito chiamato i soccorsi del 118, che nel giro di mezz’ora lo hanno stabilizzato e trasportato in pronto soccorso. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale di Como, che sta lavorando per ricostruire la dinamica e capire quale dei due veicoli coinvolti si è avvicinato all’altro, causando l’urto, nella quale il cinquantaquattrenne ha avuto la peggio. La prognosi per lui è ancora riservata, in attesa di capire i reali danni causati dal trauma.