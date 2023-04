Una montagna di rifiuti speciali illegali, sigilli all’autofficina

Sigilli ad un’autofficina non autorizzata dove ci sarebbero non meno di 200 metri cubi di rifiuti speciali, derivanti dalla demolizione di mezzi pesanti. Il nuovo caso di gestione illegale di rifiuti è stato scoperto dal dipartimento Arpa di Brescia con la Procura e il corpo della Polizia locale di Montichiari, grazie al progetto Savager, promosso da Arpa Lombardia per il monitoraggio del territorio con immagini dall’alto. Si è scoperto, così, il traffico attorno all’officina di via Dritta, dove i pezzi meccanici dei camion smontati erano nascosti in cinque rimorchi. "Stupisce che i responsabili di comportamenti illeciti in campo ambientale non abbiano sufficiente coscienza del fatto che l’affinamento dell’attività di Savager renda ormai probabile la scoperta e la repressione di tali attività di abbandono di rifiuti così pericolosi per la salute, l’ambiente e la sicurezza", commenta il presidente e amministratore unico di Arpa Lombardia, Stefano Cecchin. La ‘Locale’ di Montichiari ha anche posto sotto sequestro due depositi di carburante non autorizzati.