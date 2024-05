Una montagna di fumetti. Arriva GRRRrigna Comics

BARZIO (Lecco)

Fumetto protagonista in Valsassina. È tutto pronto per la seconda edizione del GRRRigna Comics, festival diffuso del fumetto, che si svolgerà nel fine settimana tra Pasturo, Cremeno e Barzio, alle pendici della Grigna, da sabato a domenica 2 giugno. Fumettisti di fama, sceneggiatori, illustratori, e poi seminari, laboratori, firmacopie, e ancora musica e animazione per un weekend per appassionati di tutte le età, dai più piccini, ai grandi che non hanno mai smesso di sognare. "Ma anche per i curiosi pronti a riscoprire un mondo forse troppo presto dimenticato", spiegano gli organizzatori dell’associazione La Fucina. Tutti gli eventi sono gratuiti e in caso di pioggia si svolgeranno al coperto.

Tra gli ospiti più attesi c’è sicuramente la matita di Stefano Turconi: insieme a Teresa Radice, a 4 mani, scrive e disegna per Topolino. C’è poi Alessandro Piccinelli, illustratore comasco di Tex e Zagor. E poi ancora: Claudio Villa, copertinista di Tex, suo figlio Marco Villa, lo sceneggiatore Davide Barzi, i manga e lo stile giapponese di Ilaria Gelli, Francesco Castelli, gli youtuber Kuro e Pelati&Fumetti all’anagrafe Fabio Tomea e Umberto Brunelli. Spazio anche a due realtà lecchesi: al Coe di Barzio per la biografia a fumetti di Javier Zanetti per sostenere la fondazione Pupi tramite cui l’ex capitano dell’Inter e la moglie Paula aiutano i bambini di strada nelle periferie argentine; in piazza a Cremeno con Lario Ludens, associazione impegnata nel diffondere la passione per i giochi da tavolo e di ruolo, in ottica di socializzazione e integrazione. Non mancheranno inoltre momenti di svago come l’animazione di Isa Bubble Show e un sabato sera di festa con le sigle dei cartoni dei Banana Split, cartoon cover band tra le più affermate del panorama nazionale, che celebrano con il tour 2024 i vent’anni di carriera.

Daniele De Salvo