Un traguardo importante La città di Lecco celebra il suo primo secolo di vita

di Daniele De Salvo

Lecco non è più "un gruppetto di case, abitate la più parte da pescatori, e addobbate qua e là di tramagli e di reti tese ad asciugare", o poco più, come ai tempi dei Promessi Sposi. Lecco ora è una città molto più grande che quest’anno compie un secolo. Festeggia i 100 anni il 27 dicembre. Prima del 1923 Lecco esisteva già come Comune. Solo con il regio decreto del 27 dicembre 1923 a Lecco sono stati però annessi i Comuni vicini di Castello, Rancio, Laorca, San Giovanni alla Castagna, Acquate, Germanedo e la parte di Belledo di Maggianico, a cui poi nel 1928 è stato unito anche quel che restava di Maggianico. La grande Lecco attuale risulta così costituita dal centro e dai suoi 14 rioni: Acquate, Belledo, Bonacina, Caleotto, Castello, Chiuso, Germanedo, Laorca, Maggianico, Olate, Pescarenico, Rancio, San Giovanni e Santo Stefano.

"Lecco è una città che risulta dalla fusione di 15 storici rioni, all’epoca alcuni dei quali erano Comuni – spiega il sindaco Mauro Gattinoni -. Dopo 100 anni la città ha cambiato volto: da territorio agricolo a fortemente industrializzato, e oggi vive una trasformazione verso il terziario avanzato e il turismo. Nonostante questo le famiglie lecchesi sono da sempre molto legate a ciascun rione i cui riferimenti sono le parrocchie, le associazioni sportive e di volontariato, quelle culturali... Tutto ciò a testimonianza che i rioni sono stati e continuano a essere i cuori pulsanti della nostra città. Oggi li riscopriamo con le loro peculiarità storiche e artistiche e i percorsi urbani che li caratterizzano". Per i 100 anni della grande Lecco è stato infatti lanciato il sondaggio comunale “Le icone del tuo rione“.

"Chiediamo ai cittadini di indicarci tre luoghi del loro rione a cui sono più affezionati per fare memoria della storia e delle tradizioni che sono alle fondamenta della nostra città – spiega Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale -. Con il contributo dei lecchesi realizzeremo una mappa di questi luoghi e installeremo una segnaletica turistica che accompagni i visitatori a scoprire Lecco, la città dei 15 rioni". Per partecipare al sondaggio c’è tempo fino al 29 aprile dalla home page di Leccotourism.it.