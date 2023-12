Un premio per la pace in nome delle missionarie

Un premio per la pace al femminile. È quello intitolato alla missionaria laica di Casatenovo Graziella Fumagalli uccisa il 22 ottobre 1995 in Somalia all’età di 51 anni, a suor Erminia Cazzaniga di Sirtori morta in un agguato a Timor Est il 27 settembre 1999 a 69 anni, e alla piccola sorella della carità Luisa Dell’Oro di Lomagna, uccisa nel giugno 2022 ad Haiti a 65 d’età. "Tre donne straordinarie, nella loro umiltà tenace e mai arrendevole, così fortemente potente da proseguire ancora nel generare pensieri e azioni", sono state le parole del sindaco di Lomagna Cristina Citterio, che, insieme ai colleghi di Casatenovo Filippo Galbiati e di Sirorti Matteo Giovanni Rosa, ha consegnato il premio dedicato alle tre donne figlie della Brianza a fratello Fiorenzo Losa, ai coniugi Alice Ravasio e Simone Moretti e al dottor Giuseppe Bollini. Fratel Fiorello, di Calolziocorte, svolge ora il suo ministero di pavoniano in Burkina Faso, dopo essere stato anche in Eritrea e Messico. Alice e Simone, di Barzanò e Besana, sono in Perù con i cooperanti dell’Operazione Mato Grosso. Pino Bollini, ex primario di Pronto soccorso dell’ospedale di Merate, invece è stato in Sudan, Somalia e Guinea per poi occuparsi dei Borana, in Kenya.