Un concerto di Halloween per bambini

Nè dolcetto, né scherzetto. Meglio le sette note. Un concerto imperdibile per vivere le emozioni di una delle storie più affascinanti e sorprendenti di sempre la sera di Halloween: Marcello Corti (foto) con i musicisti della Banda sociale Meratese, in collaborazione i promotori della rassegna Merate Musica, domani alle 20.45, nell’auditorium comunale raccontano Luponero, una straordinaria storia musicale. Lo spettacolo dura circa 50 minuti ed è appositamente pensato e strutturato per bambine e bambini dai 3 a 10 anni. Il biglietto costa 10 euro per tutta la famiglia ed è in vendita prima dell’inizio del concerto.